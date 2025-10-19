Cisgiordania continuano violenze Idf | 2 bambini palestinesi aggrediti a sud di Hebron a Gaza colpito minibus 11 morti in corso raid su Rafah – VIDEO

Secondo quanto riferito dall'esercito, i bambini stavano "spiando" la casa di un colono israeliano. Il minibus colpito, dove sono morti 7 bambini e 3 donne, aveva invece "superato" il confine della linea gialla. Per motivare i raid sulla città di Rafah invece, l'Idf si è giustificato puntando il dit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Cisgiordania, continuano violenze Idf: 2 bambini palestinesi aggrediti a sud di Hebron, a Gaza colpito minibus, 11 morti, in corso raid su Rafah – VIDEO

