Cisgiordania continuano violenze Idf | 2 bambini palestinesi aggrediti a sud di Hebron a Gaza colpito minibus 11 morti in corso raid su Rafah – VIDEO
Secondo quanto riferito dall'esercito, i bambini stavano "spiando" la casa di un colono israeliano. Il minibus colpito, dove sono morti 7 bambini e 3 donne, aveva invece "superato" il confine della linea gialla. Per motivare i raid sulla città di Rafah invece, l'Idf si è giustificato puntando il dit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
