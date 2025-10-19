Cisgiordania coloni e soldatesse israeliane attaccano civili a Kaubar e al-Bireh durante raccolta olive considerata risorsa economica e culturale - VIDEO

La raccolta delle olive, attività essenziale a livello economico ma di grande significato religioso-culturale, è minata dalle azioni violente ed intimidatorie dell'Idf che rivendica quelle terre coltivate come parte della loro "zona di sicurezza" "I coloni ci aggrediscono, ci impediscono di r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, coloni e soldatesse israeliane attaccano civili a Kaubar e al-Bireh durante raccolta olive, considerata risorsa economica e culturale - VIDEO

