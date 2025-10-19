Ciro Solimeno svela la verità su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri | Si sono baciati è stata lei a confessarlo

Dopo settimane di silenzio, Ciro Solimeno ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sulle voci di una relazione in corso tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. L’ex corteggiatore ha ricostruito i motivi della rottura con l'ex tronista di Uomini e Donne, poi, la confessione: "Ora si frequentano, ma con me ne parlava male". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

"Con me ha negato tutto, ci ho creduto perché l'amavo tanto" Ciro Solimeno FURIOSO, dopo tutto quello che sta emergendo sulla presunta relazione segreta tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. - facebook.com Vai su Facebook

Ciro Solimeno rivela i retroscena sulla rottura con Martina: “Si è banciata con Gianmarco ma mi cercava” - Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha svelato i dettagli della rottura con Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, e ... Come scrive novella2000.it

Ciro Solimeno shock: rompe il silenzio sul tradimento di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ecco tutta la verità e le sue parole - Solimeno si racconta a Lorenzo Pugnaloni, e parte dall’inizio, raccontando il momento in cui ha percepito che qualcosa non andava. Scrive mondotv24.it

Ciro Solimeno Rivela i Segreti del Triangolo Amoroso tra Martina e Gianmarco - Un triangolo amoroso intrigante tra Ciro, Martina e Gianmarco rivela dinamiche nascoste e tensioni emotive avvincenti. Scrive notizie.it