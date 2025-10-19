Ciro Solimeno racconta la verità su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri | il retroscena choc VIDEO

Uomini e Donne, Ciro Solimeno conferma i rumors su Martina e Gianmarco. In un’intervista esclusiva a Lollo Magazine, Ciro Solimeno, ex protagonista del triangolo più discusso del momento, rompe il silenzio sui recenti sviluppi della sua relazione con Martina De Ioannon. Tra racconti personali e dettagli finora inediti, Ciro svela come sono realmente andate le cose e cosa pensa del nuovo incontro dell’ex tronista di Uomini e Donne con Gianmarco Steri. La serata che ha cambiato tutto. Secondo il racconto di Ciro, tutto è iniziato in un locale dove lui era uscito con amici e Martina De Ioannon con le sue amiche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ciro Solimeno racconta la verità su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: il retroscena choc (VIDEO)

