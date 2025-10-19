Cirielli | Sanità campana priorità assoluta via alla riforma nei primi 100 giorni
“Con la nuova legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri, il governo Meloni ha stanziato risorse senza precedenti per la sanità, che comporteranno più risorse per migliorare servizi e assumere nuovo personale.Riforma sanitaria regionale nei primi 100 giorniAnche grazie a queste misure. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
