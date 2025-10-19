Cirielli | Nei primi 100 giorni la Riforma della Sanità istituirò anche il Garante per i cittadini
Una riforma per risollevare le sorti della sanità campana istituendo anche un Garante che vigili sulla qualità dei servizi, sulla trasparenza delle liste d’attesa e sul rispetto dei diritti dei cittadini. Ad annunciarlo è il candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra Edmondo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
