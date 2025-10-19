Cirielli | Nei primi 100 giorni la riforma della sanità campana

Tempo di lettura: 2 minuti “Con la nuova legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni ha stanziato risorse senza precedenti per la sanità, che comporteranno più risorse per migliorare servizi e assumere nuovo personale. Anche grazie a queste misure e alla disponibilità del Governo, nei primi 100 giorni della mia amministrazione, da Presidente della Campania, vareró la riforma sanitaria regionale: useremo i tetti di spesa per il personale e per assumere davvero, sbloccheremo le agende elettroniche, così da far emergere il fabbisogno reale e potenziare con ogni mezzo la sanità di prossimità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cirielli: “Nei primi 100 giorni la riforma della sanità campana”

