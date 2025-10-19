CIRAS – Pedro vince il Sanremo storico al fotofinish
Due giorni senza esclusione di colpi con Da Zanche. Luise chiude al terzo posto. Il 40° Sanremo Rally Storico si è concluso con un finale degno di un thriller, dove la vittoria assoluta è stata decisa negli ultimi chilometri dopo una battaglia epica sul filo dei secondi. A spuntarla, nell’ultima prova del Campionato Italiano Rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
