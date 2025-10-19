CINE DE PAPEL Poster cubani di cinema italiano dalla collezione Bardellotto Inaugurazione: Martedì 28 ottobre 2025, ore 18:00 Museo di Roma in Trastevere Piazza di S. Egidio 1b – Roma Colori accesi, forme audaci, messaggi rivoluzionari: negli anni Sessanta, nei cinema di Cuba, le locandine dei film non erano semplici strumenti di promozione, ma vere e proprie opere d’arte capaci di raccontare un’epoca. La vicenda della grafica cubana, nota anche come cartel cubano, si avvia in quegli anni con la costituzione dell’ Istituto Cubano dell’Arte e dell’Industria Cinematografica (ICAIC ). Qui, artisti e designer iniziano a creare poster non solo per promuovere i film cubani e stranieri, ma anche per diffondere messaggi politici e sociali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Cine de papel – Poster cubani di cinema italiano dalla collezione Bardellotto” al Museo di Roma in Trastevere dal 29 ottobre