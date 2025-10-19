L’incrollabile impegno della Cina nel promuovere la sua riforma e apertura ha rappresentato una forza trainante fondamentale dietro i notevoli risultati del Paese nello sviluppo economico e sociale durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), ha affermato un funzionario nell’ultimo episodio della China Economic Roundtable, un talk show per tutti i media organizzato dall’agenzia di stampa Xinhua. He Jianwu, funzionario del Centro di ricerca per lo sviluppo del Consiglio di Stato, ha sottolineato l’importanza della risoluzione adottata nella terza sessione plenaria del 20esimo Comitato centrale del Partito comunista cinese nel luglio 2024, osservando che essa dimostra la determinazione della Cina nel perseguire la riforma e rafforza la fiducia nel suo sviluppo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: riforma e apertura alimentano progresso nel periodo del 14mo Piano quinquennale