Cina | gru grigie arrivano nella Mongolia Interna all’inizio della stagione migratoria

Con l’arrivo della stagione migratoria, numerose gru grigie sono giunte in una zona umida vicino al Fiume Giallo, nella Mongolia Interna, nel nord della Cina, per riposarsi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663387066338702025-10-19cina-gru-grigie-arrivano-nella-mongolia-interna-all-inizio-della-stagione-migratoria Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: gru grigie arrivano nella Mongolia Interna all’inizio della stagione migratoria

