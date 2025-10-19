Cina | giornata pubblica dell’esposizione degli elicotteri a Tianjin
Elicotteri della squadra acrobatica Fenglei dell’Esercito popolare di liberazione (PLA) cinese si esibiscono durante la settima China Helicopter Exposition nella municipalita’ di Tianjin, nel nord della Cina, il 18 ottobre 2025. L’esposizione e’ stata aperta al pubblico generale ieri. Un elicottero Z-10 si esibisce durante la settima China Helicopter Exposition nella municipalita’ di Tianjin, nel nord della Cina, il 18 ottobre 2025. L’esposizione e’ stata aperta al pubblico generale ieri. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
