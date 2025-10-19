Cina | foreste desertiche di pioppo dell’Eufrate entrano nella stagione di massimo splendore

Ammirate lo splendore unico del deserto che incontra l’acqua! Le foreste di pioppo dellEufrate nel deserto di Jinta, nella provincia cinese nord-occidentale del Gansu, hanno raggiunto la stagione di massimo splendore. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663385266338522025-10-19cina-foreste-desertiche-di-pioppo-dell-eufrate-entrano-nella-stagione-di-massimo-splendore Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

