Cina | foreste desertiche di pioppo dell’Eufrate entrano nella stagione di massimo splendore
Ammirate lo splendore unico del deserto che incontra l’acqua! Le foreste di pioppo dell’Eufrate nel deserto di Jinta, nella provincia cinese nord-occidentale del Gansu, hanno raggiunto la stagione di massimo splendore. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663385266338522025-10-19cina-foreste-desertiche-di-pioppo-dell-eufrate-entrano-nella-stagione-di-massimo-splendore Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
In autunno, la Grande Muraglia regala scenari mozzafiato tra foreste dorate e colline rosse. Il momento perfetto per scoprire uno dei simboli più iconici della Cina, tra storia millenaria e panorami indimenticabili. #mikrotour #mikrotourviaggi - facebook.com Vai su Facebook