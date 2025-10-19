Cina | expo internazionale della ceramica a Jingdezhen
Un’artista straniera osserva opere in ceramica durante un carnevale della ceramica organizzato come evento a margine della 2025 China Jingdezhen International Ceramic Expo a Jingdezhen, nella provincia cinese orientale del Jiangxi, il 17 ottobre 2025. La 2025 China Jingdezhen International Ceramic Expo si e’ aperta il 18 ottobre a Jingdezhen, citta’ della Cina orientale rinomata come la “capitale della porcellana”, attirando oltre 1.000 acquirenti nazionali e stranieri. Una visitatrice cammina oltre un poster che raffigura un’opera in ceramica durante la 2025 China Jingdezhen International Ceramic Expo a Jingdezhen, nella provincia cinese orientale del Jiangxi, il 18 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Padiglione della Cina all’Expo 2025 di Osaka ha conquistato il Gold Award per il design espositivo per la sua capacità di fondere tradizione culturale e visione sostenibile del futuro, in perfetta sintonia con il tema dell’Expo. - facebook.com Vai su Facebook
Il Padiglione della #Cina all’#Expo 2025 di #Osaka ha conquistato il Gold Award per il design espositivo per la sua capacità di fondere tradizione culturale e visione sostenibile del futuro, in perfetta sintonia con il tema dell’Expo. - X Vai su X
Cina: expo internazionale delle ceramiche apre nella “capitale della porcellana” Jingdezhen - La 2025 China Jingdezhen International Ceramic Expo si e' aperta oggi a Jingdezhen, una citta' dell'est della Cina nota come la "capitale della ... Secondo romadailynews.it
Intesa tra Cna Firenze e Expo Jingdezhen per promozione ceramica - Firmato un accordo di collaborazione strategica tra Expo di Jingdezhen, rinomata capitale mondiale della porcellana situata nella Cina settentrionale, e Cna Firenze metropolitana per la promozione ... Lo riporta ansa.it
Scuola ceramica. C’è l’accordo con la Cina - C’è l’accordo con la Cina Montelupo e Jingdezhen siglano accordo di cooperazione per promuovere la scuola della ceramica come punto di riferimento per l'apprendimento e la ricerca ... Secondo lanazione.it