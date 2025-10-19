Cina | expo internazionale della ceramica a Jingdezhen

Romadailynews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’artista straniera osserva opere in ceramica durante un carnevale della ceramica organizzato come evento a margine della 2025 China Jingdezhen International Ceramic Expo a Jingdezhen, nella provincia cinese orientale del Jiangxi, il 17 ottobre 2025. La 2025 China Jingdezhen International Ceramic Expo si e’ aperta il 18 ottobre a Jingdezhen, citta’ della Cina orientale rinomata come la “capitale della porcellana”, attirando oltre 1.000 acquirenti nazionali e stranieri. Una visitatrice cammina oltre un poster che raffigura un’opera in ceramica durante la 2025 China Jingdezhen International Ceramic Expo a Jingdezhen, nella provincia cinese orientale del Jiangxi, il 18 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina expo internazionale della ceramica a jingdezhen

© Romadailynews.it - Cina: expo internazionale della ceramica a Jingdezhen

News recenti che potrebbero piacerti

cina expo internazionale ceramicaCina: expo internazionale delle ceramiche apre nella “capitale della porcellana” Jingdezhen - La 2025 China Jingdezhen International Ceramic Expo si e' aperta oggi a Jingdezhen, una citta' dell'est della Cina nota come la "capitale della ... Secondo romadailynews.it

Intesa tra Cna Firenze e Expo Jingdezhen per promozione ceramica - Firmato un accordo di collaborazione strategica tra Expo di Jingdezhen, rinomata capitale mondiale della porcellana situata nella Cina settentrionale, e Cna Firenze metropolitana per la promozione ... Lo riporta ansa.it

Scuola ceramica. C’è l’accordo con la Cina - C’è l’accordo con la Cina Montelupo e Jingdezhen siglano accordo di cooperazione per promuovere la scuola della ceramica come punto di riferimento per l'apprendimento e la ricerca ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Expo Internazionale Ceramica