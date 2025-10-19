Cina | apertura del Global Mayors Dialogue a Jingdezhen

Ospiti partecipano a una sessione di dialogo a tavola rotonda durante il Global Mayors Dialogue a Jingdezhen, nella provincia cinese orientale del Jiangxi, il 19 ottobre 2025. Il Global Mayors Dialogue si e' aperto oggi a Jingdezhen, riunendo oltre 350 ospiti provenienti da Paesi tra cui Italia, Corea del Sud, Turchia, Russia e Kirghizistan per discutere della prosperita' e della cooperazione culturali.

