Ospiti partecipano a una sessione di dialogo a tavola rotonda durante il Global Mayors Dialogue a Jingdezhen, nella provincia cinese orientale del Jiangxi, il 19 ottobre 2025. Il Global Mayors Dialogue si e' aperto oggi a Jingdezhen, riunendo oltre 350 ospiti provenienti da Paesi tra cui Italia, Corea del Sud, Turchia, Russia e Kirghizistan per discutere della prosperita' e della cooperazione culturali.

© Romadailynews.it - Cina: apertura del Global Mayors Dialogue a Jingdezhen