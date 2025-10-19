Ciclocross a Prato la prima prova del Supercross Valbisenzio
Prato, 19 ottobre 2025 - Il gruppo sportivo Borgonuovo Milior Cycling Team ha organizzato presso l’impianto sportivo Mauro Ferrari in via San Martino per Galceti a Prato, la prima delle tre prove del “Supercross Valbisenzio”. Le altre due saranno il 23 novembre a Vaiano e il 26 dicembre a Vernio. Novantatré i concorrenti presenti delle varie categorie dai giovanissimi della G6 agli élite e under 23. Da segnalare l’assenza di atleti juniores. OPEN: 1)Matteo Spanio (Pistoiese Team) – Under 23 – 2)Alessandro Nannini (Borgonuovo) a 40”; 3)Giacomo Gheri (idem); 4)Flaviano Mogavero (idem) – Elite – 5)Leonardo Galigani (Pistoiese Team). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
