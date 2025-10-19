ciclismo tornano le iniziative al convento dei padri carmelitani

Sesto Fiorentino, 19 ottobre 2025 - Torna il ciclismo nel rispetto della tradizione al convento dei Padri Carmelitani a Santa Lucia alla Castellina alle pendici di Monte Morello nel comune di Sesto Fiorentino. Tre sono le manifestazioni in programma che vedranno la presenza di tanti personaggi del ciclismo, fra atleti di ieri e di oggi, dirigenti e addetti ai lavori. Domenica 26 ottobre è in programma il 45° Ritrovo annuale dei giudici di gara e direttori di corsa del ciclismo toscano organizzato con grande impegno da Maurizio Colligiani con un programma che prevede la celebrazione della Santa Messa alle 10,30, una serie di premiazioni e il pranzo sociale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

