Ciclismo Joshua Tarling conquista la Cronometro delle Nazioni 2025 secondo Jay Vine

Si è da poco concluso uno degli ultimi appuntamenti della stagione ciclistica, la Cronometro delle Nazioni 2025. La rassegna multi-categoria, giunta quest’anno alla sua 43esima edizione, viene disputata sulle strade di Les Herbiers, in Francia. È stato il britannico Joshua Tarling a conquistare la prova maschile elite contro le lancette, concludendo i 44.87 chilometri del percorso con il crono di 51.12. Nona vittoria in carriera per il corridore della Ineos Grenadiers che è riuscito ad anticipare, di ben 30?, l’australiano Jay Vine al traguardo con il tempo di 51:42. Completa il podio lo svizzero Stefan Kung che paga 1’15” dalla migliore prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Joshua Tarling conquista la Cronometro delle Nazioni 2025, secondo Jay Vine

