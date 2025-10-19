Ciclismo cala il sipario sulla stagione I risultati delle ultime gare

Roma, 19 ottobre 2025 - Una domenica autunnale dal sapore di ultimo giorno di scuola: cala ufficialmente il sipario sulla stagione World Tour di ciclismo e sul calendario italiano di gare nel segno di risultati più o meno a sorpresa. I risultati delle ultime gare della stagione. Partendo dalla categoria più importante, il sipario è calato sul Tour of Guangxi 2025, vinto da Paul Double, che si è preso anche la tappa regina: le altre 5, compresa quella finale odierna, sono andate tutte a Paul Magnier, una delle rivelazioni dell'anno, chiuso con ben 18 successi, nonché il velocista del futuro della Soudal Quick-Step magari con vista sulle Classiche, con il pesante paragone con Tom Boonen a testimoniarne le aspettative.

