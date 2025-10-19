Ciclismo ancora un successo per la Challenge giovanissimi

San Miniato, 19 ottobre 2025 - Favorita da un’altra splendida giornata di sole anche la seconda prova della Challenge fuoristrada giovanissimi a Casa Bonello ha riscosso un notevole successo di adesioni. In vista della terza e ultima prova in programma sabato 25 ottobre con inizio alle 15 anche le classifiche generali assumono una precisa fisionomia. Questo il dettaglio tecnico della gara organizzata dalla Ciclistica San Miniato-S.Croce. CATEGORIA G1: 1)Tommaso Grella (Pedale Senese); 2)C ristian Capone (Donoratico): 3)Leonardo Flammia (Carli). CAT. G2: 1)Brando Caleca (UBXT Team Pietro De Angeli); 2)Hayk Khanbekyan (Ped. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo ancora un successo per la challenge giovanissimi

