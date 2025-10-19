Choc all' alba il corpo senza vita di una donna ritrovato in strada
CIVITANOVA MARCHE – La macabra scoperta è avvenuta attorno alle 5.30, durante le operazioni effettuate da un operatore impegnato nella raccolta dei rifiuti che avrebbe notato un corpo riverso a terra nelle vicinanze di alcuni contenitori condominiali. Quindi l’allarme e l’intervento dei sanitari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tragedia all’alba tra San Pelino e Antrosano: un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale mentre andava al lavoro. L’auto è uscita di strada finendo contro un palo. La comunità è sotto choc per una perdita improvvisa e ingiusta - facebook.com Vai su Facebook