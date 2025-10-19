Chivu sulla sconfitta del Napoli | Abbiamo i nostri problemi penso solo alla mia squadra
Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Inter sulla Roma di Gasperini e ha citato il Napoli in risposta a una domanda sulla sconfitta di Torino di ieri pomeriggio. Di seguito un estratto. Chivu: «Il Napoli ha perso? Noi non guardiamo la classifica». Oggi la squadra ha mostrato tanta personalità. Era questo quello che chiedeva? « A Torino avevo chiesto di capire i momenti, e oggi l’hanno fatto bene: abbiamo disputato un grande primo tempo, potevamo essere più lucidi. Nella ripresa siamo un po’ calati, ma era naturale. Tutti si sono rimboccati le maniche e abbiamo fatto il massimo per vincere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
