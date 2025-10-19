Chivu sulla sconfitta del Napoli | Abbiamo i nostri problemi penso solo alla mia squadra

Ilnapolista.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Inter sulla Roma di Gasperini e ha citato il Napoli in risposta a una domanda sulla sconfitta di Torino di ieri pomeriggio. Di seguito un estratto. Chivu: «Il Napoli ha perso? Noi non guardiamo la classifica». Oggi la squadra ha mostrato tanta personalità. Era questo quello che chiedeva? « A Torino avevo chiesto di capire i momenti, e oggi l’hanno fatto bene: abbiamo disputato un grande primo tempo, potevamo essere più lucidi. Nella ripresa siamo un po’ calati, ma era naturale. Tutti si sono rimboccati le maniche e abbiamo fatto il massimo per vincere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

chivu sulla sconfitta del napoli abbiamo i nostri problemi penso solo alla mia squadra

© Ilnapolista.it - Chivu sulla sconfitta del Napoli: «Abbiamo i nostri problemi, penso solo alla mia squadra»

Altri contenuti sullo stesso argomento

chivu sconfitta napoli abbiamoChivu sulla sconfitta del Napoli: «Abbiamo i nostri problemi, penso solo alla mia squadra» - Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Inter sulla Roma di Gasperini e ha citato il Napoli in risposta a una domanda sulla sconfitta di Torino di ieri pomeriggio. Si legge su ilnapolista.it

Inter, Chivu: "Napoli ko prima dello scontro diretto? Penso a noi, non guardiamo la classifica" - Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico per commentare la vittoria contro la Roma. Come scrive tuttonapoli.net

chivu sconfitta napoli abbiamoChivu racconta il segreto della sua Inter e Gasperini lo incorona: "Ha tanti meriti" - L'Inter batte la Roma e si prende la vetta, Chivu si becca i complimenti pure dal rivale Gasperini che ne riconosce i meriti. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Sconfitta Napoli Abbiamo