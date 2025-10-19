Chivu Inter ritorno da vincitore all’Olimpico! I nerazzurri volano e il tecnico si prende la vetta della classifica

Inter News 24 Chivu Inter, ritorno da vincitore all’Olimpico! Nell’analisi di Tuttosport al post partita del tecnico nerazzurro, gli elogi per il ritorno in vetta. Un ritorno dolce, quello di Cristian Chivu all’ Olimpico di Roma. L’allenatore dell’ Inter, per la prima volta da avversario nello stadio che lo ha visto protagonista da calciatore, ha conquistato una vittoria pesantissima che riporta i nerazzurri in vetta alla classifica insieme a Roma e Napoli. Come sottolinea Tuttosport, Chivu ha vinto contro il suo ex allenatore, Gian Piero Gasperini, confermando il trend negativo del tecnico giallorosso contro l’Inter, arrivato ormai a nove sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, ritorno da vincitore all’Olimpico! I nerazzurri volano e il tecnico si prende la vetta della classifica

