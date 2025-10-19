Chivu Inter il tecnico nerazzurro sbanca l’Olimpico e si prende la vetta | decisivo Bonny! L’analisi

Inter News 24 Chivu Inter, nell’analisi della Gazzetta dello Sport si evidenzia il colpo del tecnico nerazzurro nei confronti di Gasperini che vale la vetta. « Colpo a casa Gasp, Chivu aggancia Roma e Napoli ». Così titola La Gazzetta dello Sport nella sua analisi del successo dell’ Inter sul campo della Roma, un 1-0 firmato ancora una volta da Ange-Yoan Bonny, protagonista assoluto del momento nerazzurro. Il francese, classe 2003, ha deciso il match dopo appena sei minuti, sfruttando una perfetta verticalizzazione di Nicolò Barella e confermando l’efficacia del nuovo marchio di fabbrica dell’Inter di Cristian Chivu: il gioco diretto e rapido in profondità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico nerazzurro sbanca l’Olimpico e si prende la vetta: decisivo Bonny! L’analisi

