Chivu fa festa all’Olimpico | Roma ko 1-0 E l’Inter vola in vetta

Ilfogliettone.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un guizzo di Bonny al 6? consegna allInter la vetta solitaria della classifica. I nerazzurri espugnano l’Olimpico con un gol lampo e si issano al comando insieme a Roma e Napoli, fermate rispettivamente dai lombardi e dal Torino. La squadra di Chivu conquista la quarta vittoria di fila e si conferma in stato di grazia dopo la pausa per le nazionali. La rete del giovane attaccante francese sopperisce perfettamente all’assenza di Thuram, mentre la difesa interista regge l’urto nel secondo tempo nonostante le numerose occasioni create dai padroni di casa. Il ritorno di Dybala non basta alla Roma di Gasperini, che incassa il secondo ko stagionale e vede proseguire il tabù contro i nerazzurri: nona sconfitta consecutiva negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

