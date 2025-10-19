Chivu a Inter TV | Abbiamo saputo soffrire e difendere basso complimenti anche a…

Inter News 24 Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la vittoria della propria squadra nel match di ieri in campionato contro la Roma. Vittoria pesante e vetta della classifica agganciata. Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato con soddisfazione il successo per 1-0 sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini. Ai microfoni di InterTV, l’allenatore romeno ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi. Secondo Chivu, la squadra meneghina ha disputato un ottimo primo tempo, mentre nella ripresa, di fronte alla reazione dei giallorossi, è calata fisicamente ma ha dimostrato grande maturità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Inter TV: «Abbiamo saputo soffrire e difendere basso, complimenti anche a…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cristian Chivu si gode la vittoria in trasferta della sua Inter a Roma, un successo pesante che certifica una propria convinzione: https://fanpa.ge/cbUkz Vai su Facebook

Chivu: "Emozione nel vedere Gasperini? Ha avuto un'esperienza breve all'Inter ma sono rimasto con una buona impressione. E lui l'ha dimostrato a Bergamo, ha innovato. E tutti ci siamo ispirati un po', ha dimostrato che è fattibile quel tipo di approccio anche - X Vai su X

Chivu racconta il segreto della sua Inter e Gasperini lo incorona: "Ha tanti meriti" - L'Inter batte la Roma e si prende la vetta, Chivu si becca i complimenti pure dal rivale Gasperini che ne riconosce i meriti. Riporta sport.virgilio.it

Inter, Chivu: “Fiero della squadra. Possiamo competere in tutte le competizioni” - Quella tra Roma e Inter è senza dubbio una delle partite più importanti del settimo turno di Serie A. Da gianlucadimarzio.com

Chivu a InterTV: “Abbiamo saputo soffrire e difendere basso. Complimenti a…” - L'Inter supera la Roma all'Olimpico grazie alla rete messa a segno da Bonny nel primo tempo e agguanta Roma e Napoli in vetta alla classifica ... Secondo msn.com