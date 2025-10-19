Chiuso il caso Joao Mario | ecco perché l' Inter non dovrà risarcire lo Sporting

Il club portoghese aveva avviato un procedimento legale contro i nerazzurri per la presunta violazione di una clausola anti-rivali quando il giocatore passò al Benfica nel 2021: respinto ricorso sia dalla Fifa che dal Cas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiuso il caso Joao Mario: ecco perché l'Inter non dovrà risarcire lo Sporting

