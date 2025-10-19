Chiusa Vicofaro don Biancalani non si arrende e ospita 40 migranti nella parrocchia di Ramini | E’ la mia missione di prete

Ora di cena di lunedì 13 ottobre e don Massimo Biancalani, il prete dei migranti di Pistoia, così è stato ribattezzato, esulta sula sua pagina Facebook: “La ruota gira”. Il riferimento è alla sconfitta del sindaco Alessandro Tomasi nella sfida contro Eugenio Giani per la poltrona di presidente della Regione Toscana. Tomasi il sindaco che, in accordo con il vescovo Fausto Tardelli, ha firmato nel giugno scorso il decreto di smantellamento del centro di accoglienza della parrocchia pistoiese di Vicofaro, dove erano ospitati circa 140 migranti. Osserva don Biancalani: “La sconfitta di Alessandro Tomasi alle recenti elezioni regionali segna un passaggio importante anche per la città di Pistoia e, indirettamente, per la comunità di Vicofaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiusa Vicofaro, don Biancalani non si arrende e ospita 40 migranti nella parrocchia di Ramini: “E’ la mia missione di prete”

News recenti che potrebbero piacerti

Pistoia, via da Vicofaro: don Biancalani presenta due ricorsi in Vaticano - «Quella che ho ricevuto dal vescovo — commenta Biancalani — è una sorta di punizione; è vero che noi parroci siamo sottoposti ... Da corrierefiorentino.corriere.it

Vicofaro, il vescovo Tardelli: "Don Biancalani ha diritto a fare ricorso. Futuro parrocchia resta incerto" - Si trasmette la nota di monsignor Tardelli, vescovo di Pistoia e Pescia, sulla situazione e assetto futuro della parrocchia di Vicofaro: «Nei giorni ... Riporta gonews.it

Biancalani ricorre in Vaticano. Tutto sospeso per Vicofaro. Tardelli: "Non resta che attendere" - Il vescovo risponde alla lettera dei residenti che chiedevano notizie sul futuro della parrocchia "Posso dire soltanto che gli ambienti saranno restaurati e adeguati dopo la sanatoria edilizia". Scrive msn.com