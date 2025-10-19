Chiudiamo le scuole di scrittura creativa di Alfio Squillaci | i romanzi non vanno ingabbiati nelle regole inesistenti

L’unica cosa che serve a un autore di un romanzo è l’ispirazione per scrivere. Questa può arrivare da una musa o addirittura dall’opera di un altro autore, ma non da un percorso accademico. Il libro intitolato “Chiudiamo le scuole di scrittura creativa” di Alfio Squillaci, pubblicato da Gog edizioni, affronta il tema della scrittura di un testo narrativo criticando le forme di insegnamento. Come spiega l’autore, la concentrazione su una sola opera può portare lo scrittore a comporre un solo “bestseller” che però entrerà negli annali della letteratura. Al contrario, un autore prolifico nei versi o nei racconti potrebbe non riscuotere il successo desiderato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Chiudiamo le scuole di scrittura creativa” di Alfio Squillaci: i romanzi non vanno ingabbiati nelle regole inesistenti

