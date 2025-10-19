Chiude Mtv | anche il canale che uccise le star della radio è finito vittima dei social
Immagino che la notte del 1º agosto 1981 fosse calda, negli States. L’aria condizionata, per quanto fosse già sul mercato da qualche decennio, non era capillare, al contrario degli immancabili ventilatori. Il mondo viveva un periodo di travolgente trasformazione culturale. La musica, la moda e il cinema divennero specchio di una società che cercava sperimentazione e nuove identità di costume che sarebbero presto state appiattite dalla globalizzazione. Nelle radio convivevano i suoni monumentali del rock e del progressive – da Wish You Were Here dei Pink Floyd alla teatralità dei Queen – con l’irruenza ribelle del punk, che urlava disillusione e protesta nelle voci dei Sex Pistols e dei Ramones. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
