Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola | la cupola è solo un’illusione

La città di Roma ospita moltissime chiese, alcune ricche di opere d’arte, tutte uniche e meritevoli di essere visitate. In pieno centro storico però ce n’è una alquanto singolare: la cupola non c’è ma si vede. Parliamo della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola dove è possibile ammirare una spettacolare illusione ottica. La Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola è un bellissimo esempio di Barocco Italiano sia per la sia struttura architettonica che per le decorazioni. Questo luogo di culto, inoltre, ha una caratteristica singolare: la cupola non è mai stata realizzata ma grazie a un’illusione ottica si ha l’impressione di vederla. 🔗 Leggi su Funweek.it