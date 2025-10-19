Chiesa-assist ma decide Maguire | Liverpool-United 1-2 | gli highlights

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli highlights di Liverpool-Manchester United 1-2: apre Mbeumo al 2', pareggia Gakpo al 78' su assist di Chiesa (entrato 6 minuti prima), decide Maguire all'84'. Terza sconfitta di fila per i Reds che ora sono a -4 dall'Arsenal capolista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chiesa assist ma decide maguire liverpool united 1 2 gli highlights

© Gazzetta.it - Chiesa-assist, ma decide Maguire: Liverpool-United 1-2: gli highlights

Altre letture consigliate

Chiesa, assist acrobatico alla prima da titolare con il Liverpool: distrutto 5-1 il West Ham di Lopetegui - Federico Chiesa ha fatto il suo esordio ufficiale da titolare con la maglia del Liverpool: dopo essere subentrato sia in Champions League (contro il Milan) sia in campionato, l'ex Fiorentina e ... Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Chiesa Assist Decide Maguire