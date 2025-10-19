Chiesa-assist ma decide Maguire | Liverpool-United 1-2 | gli highlights

Gli highlights di Liverpool-Manchester United 1-2: apre Mbeumo al 2', pareggia Gakpo al 78' su assist di Chiesa (entrato 6 minuti prima), decide Maguire all'84'. Terza sconfitta di fila per i Reds che ora sono a -4 dall'Arsenal capolista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chiesa-assist, ma decide Maguire: Liverpool-United 1-2: gli highlights

Altre letture consigliate

Assist by Chiesa #LIVMUN #PremierLeague #LFC #MUFC - X Vai su X

22 Settembre 2025. “Chiesa di San Vidal” Venice, Italy. Come di consueto al termine di ogni edizione (VIII°) di Extraordinary Food & Wine in Venice, prima di partire da Venezia, si assiste al “Concerto Interpreti Veneziani”. Maurizio Pelli Website-Bookshop: ww - facebook.com Vai su Facebook

Chiesa, assist acrobatico alla prima da titolare con il Liverpool: distrutto 5-1 il West Ham di Lopetegui - Federico Chiesa ha fatto il suo esordio ufficiale da titolare con la maglia del Liverpool: dopo essere subentrato sia in Champions League (contro il Milan) sia in campionato, l'ex Fiorentina e ... Secondo calciomercato.com