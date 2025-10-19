Chiedimi chi erano Hübner Flachi e Protti | Il mito dei bomber di provincia risponde con un almanacco sentimentale
Ce l'ho, ce l'ho, mi manca. Il mantra dei bambini di ogni generazione davanti all'album di figurine, il mito del calcio che ritorna senza sosta e unisce la triade nonni, padri e figli. Certo a ognuno il suo, la sua dimensione, i suoi campioni, ma soprattutto il grande classico del pallone di ieri certamente meglio di quello odierno. "Ma vuoi mettere (inserire formazione a scelta del passato) oggi dove arriverebbe?". Quante volte abbiamo pronunciato o sentito pronunciare questa frase. Ora però stringiamo il campo, come in uno contro uno con destinazione la rete da gonfiare e concentriamoci sui centravanti che hanno segnato le ultime quattro decadi.
