Ce l’ho, ce l’ho, mi manca. Il mantra dei bambini di ogni generazione davanti all’album di figurine, il mito del calcio che ritorna senza sosta e unisce la triade nonni, padri e figli. Certo a ognuno il suo, la sua dimensione, i suoi campioni, ma soprattutto il grande classico del pallone di ieri certamente meglio di quello odierno. “Ma vuoi mettere (inserire formazione a scelta del passato) oggi dove arriverebbe?”. Quante volte abbiamo pronunciato o sentito pronunciare questa frase. Ora però stringiamo il campo, come in uno contro uno con destinazione la rete da gonfiare e concentriamoci sui centravanti che hanno segnato le ultime quattro decadi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Chiedimi chi erano Hübner, Flachi e Protti: "Il mito dei bomber di provincia" risponde con un almanacco sentimentale