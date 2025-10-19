Buona domenica a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuova edizione della rubrica di domande e risposte più attesa della settimana. Edizione del Chiedilo a Zona Wrestling numero 788 che parte senza troppe parole. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che riguardavano Show che si sono svolti durante quella settimana). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chiedilo a Zona Wrestling #788