Chi sono la moglie e l’ex di Bruce Springsteen Patti Scialfa e Julianne Philipps

Bruce Springsteen è legato alla moglie Patti Scialfa dal 1991: dalla loro unione sono arrivati i figli Evan James (nato nel 1990), Jessica Rae (1991) e Sam Ryan (1994). Bruce Springsteen, la fine del matrimonio con l’ex ed il primo incontro con l’attuale moglie. Il “Boss” sarà stasera tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 sul Nove. Risale al 1985 il primo matrimonio dell ‘artista con la modella Julianne Philipps, che volgerà al termine solo dopo quattro anni. Nel 1987 arrivano le prime avvisaglie nell’album Tunnel Of Love, dove Springsteen in alcuni brani dell’ottavo lavoro in studio, fa riferimento ad una tormentata situazione sentimentale, che due anni dopo porterà i due a concludere la loro storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e l’ex di Bruce Springsteen, Patti Scialfa e Julianne Philipps

