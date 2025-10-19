Chi sono i fratelli di Marcella Bella Gianni Antonio e Rosario | Siamo molto legati tra di noi

Marcella Bella ha tre fratelli: Gianni, Antonio e Rosario. Questi ultimi sono meno famosi del primo, ma sono comunque legatissimi alla cantante e alla sorella. La famiglia Bella, d’altra parte, è sempre stat molto unita, malgrado la separazione dei genitori. Nell’album Etnea di Marcella Bella, l’artista ha pubblicato ben dieci canzoni e tra queste ce n’è una realizzata assieme a tutti i suoi fratelli, Rosario, Gianni e Antonio Bella. Riguardo alle condizioni di salute del fratello Marcella aveva dichiarato al Corriere Della Sera: “Lui dopo l’ictus del 2010 non parla, ma fa tutto come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i fratelli di Marcella Bella, Gianni, Antonio e Rosario: “Siamo molto legati tra di noi”

Approfondisci con queste news

Questa sera sono stato a Parete, accanto all’amico Luigi Roma, candidato di Fratelli d’Italia, per un incontro sentito e partecipatissimo con la sua comunità. Una sala gremita, tanta gente, tanto entusiasmo: segno di una fiducia costruita nel tempo, con il lavoro - facebook.com Vai su Facebook

Marcella Bella, scoppia il caso a Ballando: “Dovrebbero scusarsi” - Polemiche per alcuni commenti arrivati a Marcella Bella durante la prima puntata di Ballando con le Stelle. Lo riporta donnaglamour.it

Marcella Bella e Chiquito eliminati a Ballando con le Stelle 2025?/ Giuria stronca lei sbotta: “Sono scemi” - Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle la giuria è stata molto dura con la coppia composta dalla cantante Marcella Bella e il ballerino Chiquito ... Si legge su ilsussidiario.net

Marcella Bella, come sta il fratello Gianni: la malattia e la dedica speciale - Ospite a Domenica In dopo la sua bella esibizione di ieri sera a Ballando con le Stelle, Marcella racconta il rapporto con il fratello Gianni Bella: l’ictus del 2010, come sta oggi, e alcuni momenti s ... Da msn.com