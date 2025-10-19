Chi sono i 3 ventenni morti nell'incidente ad Asiago | appassionati di sci tornavano da un compleanno

Chi sono i tre giovani ventenni vittime dell'incidente stradale mortale avvenuto questa notte alla rotonda di Asiago. Tutti atleti sciatori legati dalla passione per questo sport, in cinque erano stati a una festa di compleanno di uno di loro rimasto ferito. Il sindaco di Asiago: "L'auto scendeva a velocità folle". 🔗 Leggi su Fanpage.it

