Chi è Stefano Massoli il marito di Laura Santi

Stefano Massoli è un produttore video originario dell'Umbria, conosciuto soprattutto per essere stato il marito di Laura Santi. Ha condiviso con lei oltre vent'anni di vita, tra viaggi, amore e impegno civile. Dopo la diagnosi di sclerosi multipla di Laura, è diventato il suo caregiver, assistendola in ogni momento. Oggi porta avanti le battaglie della moglie per i diritti dei disabili e il fine vita. Stefano Massoli ha incontrato Laura Santi nel 2004, durante una conferenza stampa: lui si occupava di produzioni video, lei era una cronista. Fu un colpo di fulmine, seguito da una corte tenera e ironica, fatta di buffet, sigari e musica cubana.

