Chi è Martino il figlio di Enzo Iacchetti | Ha passato un’adolescenza bruttissima
Il figlio di Enzo Iacchetti è Martino, nato dal matrimonio con l’ex moglie Roberta nel 1986, anno precedente alla fine della loro relazione Oggi l’artista sarà ospite di Domenica In, in onda dalle 14 su Raiuno. Martino l’unico figlio del noto attore, ha avuto un’adolescenza segnata dalla diagnosi di una malattia rara. Ospite in una trasmissione tv, Iacchetti aveva raccontato: “Sono stati anni difficili, è stata dura, ma è stato molto bravo . Mio figlio è stato fortunato a posteriori, ma ha passato un’adolescenza bruttissima. Poi abbiamo trovato il grande che ha risolto il suo problema . Non ha mai pensato di stare in un grande pericolo, anche se ha sempre voluto sapere quello che gli stava succedendo “ La malattia del figlio di Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Susanna Messaggio alla Pergola di Fagnano Olona va, insieme al figlio per vedere Daniele De Martino. - facebook.com Vai su Facebook
Martino, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. La gioia del sacerdozio è dare la vita nello Spirito a un nuovo figlio di Dio, accoglierlo nella comunità, ringraziando il Signore per il dono ricevuto, con fiducia e gratitudine. - X Vai su X
Enzo Iacchetti compie 73 anni. L'amore con Maddalena Corvaglia, la malattia del figlio, la morte del padre e la depressione: «L'ho sempre avuta» - Nella vita di Enzo Iacchetti non mancano momenti dolorosi, come la rara malattia che colpisce il figlio Martino. Secondo leggo.it
Enzo Iacchetti compie 73 anni. L'amore con Maddalena Corvaglia, la malattia del figlio, la morte del padre e la depressione - Nella vita di Enzo Iacchetti non mancano momenti dolorosi, come la rara malattia che colpisce il figlio Martino. Come scrive ilmattino.it
Enzo Iacchetti compie 73 anni. L'amore con Maddalena Corvaglia, la malattia del figlio, la morte del padre e la depressione: «L'ho sempre avuta» - Enzo Iacchetti ha un solo figlio, Martino, nato nel 1986 dal matrimonio con Roberta. leggo.it scrive