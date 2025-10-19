Il figlio di Enzo Iacchetti è Martino, nato dal matrimonio con l’ex moglie Roberta nel 1986, anno precedente alla fine della loro relazione Oggi l’artista sarà ospite di Domenica In, in onda dalle 14 su Raiuno. Martino l’unico figlio del noto attore, ha avuto un’adolescenza segnata dalla diagnosi di una malattia rara. Ospite in una trasmissione tv, Iacchetti aveva raccontato: “Sono stati anni difficili, è stata dura, ma è stato molto bravo . Mio figlio è stato fortunato a posteriori, ma ha passato un’adolescenza bruttissima. Poi abbiamo trovato il grande che ha risolto il suo problema . Non ha mai pensato di stare in un grande pericolo, anche se ha sempre voluto sapere quello che gli stava succedendo “ La malattia del figlio di Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Martino, il figlio di Enzo Iacchetti: “Ha passato un’adolescenza bruttissima”