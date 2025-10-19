Chi è l’ex moglie di Jeremy Allen White Addison Timlin e i continui alcol test per vedere le figlie
Jeremy Allen White è stato sposato con l’attrice Ed ex moglie Addison Timlin da ottobre 2019 a maggio 2023. Durante il loro matrimonio sono nate due figlie, che rappresentano il centro della vita dell’attore. La prima, Ezer Billie White, è venuta al mondo il 20 ottobre 2018, mentre la seconda, Dolores Wild White, è nata il 12 dicembre 2020. Dopo il divorzio, la gestione della custodia delle due bambine ha previsto una misura particolare: Jeremy deve sottoporsi a test dell’alcol fino a cinque volte a settimana ogni volta che trascorre tempo con le figlie. Questo requisito è legato a un passato complicato con l’alcolismo, di cui l’attore ha parlato apertamente, raccontando il percorso di sobrietà che ha intrapreso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bruce Springsteen come non l’avete mai visto: Springsteen – Liberami dal Nulla segue il Boss nei momenti prima del successo, durante la creazione dell’album Nebraska. Con Jeremy Allen White nei panni di Springsteen, affiancato da Jeremy Strong, Paul - facebook.com Vai su Facebook
Questa foto è di questa settimana. In primo piano c'è Victor Wembanyama impegnato in una sessione di tiro, e sullo sfondo, seduti, ci sono Jeremy Sochan e Gregg Popovich. Sembra un normale momento, ma non lo è. Gregg Popovich aveva deciso di ritirarsi - X Vai su X
Jeremy Allen White dovrà fare l’alcol test 5 volte a settimana per vedere le sue figlie: l’accordo con l’ex moglie - Jeremy Allen White, la star di “The Bear” e “Shameless” è pronta a dimostrare che non sta bevendo per passare del tempo con i suoi figli. Da ilfattoquotidiano.it