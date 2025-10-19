Chi è la moglie di Aldo Baglio Silvana Fallisi | Abbiamo avuto una forte crisi

Aldo Baglio è sposato dal  1996 con l’attrice Silvana Fallisi, con la quale ha spesso collaborato. Dalla coppia sono nati due figli:  Caterina e Gaetano. Dopo tanti anni vissuti tra Milano e Monza, durante il periodo della pandemia di Covid 19, ha deciso di trasferirsi insieme alla famiglia a  Buccheri. Il paese di origine della moglie, omaggiato da Aldo nel film  “La leggenda di Al, John e Jack”  chiamando il suo personaggio “Al” Calogero Buccheri. Silvana è una  grande attrice ma anche una grande scrittrice, lei stessa infatti  aveva dichiarato di scrivere diversi sketch per il trio  comico Aldo, Giovanni e Giacomo:  “Io entro in punta di piedi, con discrezione, sono una piccola nota. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

