I primi flirt di Irama arrivano proprio durante la partecipazione al talent show di Maria De Filippi, quando intraprende delle storie con Nicole Vergani e Sephora Ferrillo. Successivamente la relazione con Megghi Gaio (ex corteggiatrice di Uomini e Donne) e poi con Yanirsa Ana Martinez. La Martinez che ha partecipato nel video del singolo “Nera” come ballerina è stata al fianco di Irama per sei mesi durante i quali l’amore sembrava procedere per la direzione giusta con tanto di presentazioni ufficiali, ma la relazione si interrompeva per scelta della ragazza su tutte le furie per il tradimento della voce di Ovunque Sarai con Giulia De Lellis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di Irama, un’ex cantante di Amici bella e famosa (e chi sono state le sue ex)