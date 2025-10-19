Alessandro Macario è il fidanzato di Anbeta Toromani: la coppia ha una lunga storia d’amore iniziata nel 2009, quando i due si conoscevano sui palchi dei teatri italiani. Oggi la ballerina sarà ospite ad Amici, nella puntata in onda alle 14 su Canale 5, dove ricoprirà il ruolo di giudice delle sfide di danza tra gli allievi del talent show. La concorrente che ha sfiorato la vittoria della seconda edizione (andata a Giulia Ottonello ) del programma condotto da Maria De Filippi, continua la collab con lo show che l’ha fatta conoscere al grande pubblico in qualità di professionista, lavorando con Kledi Kadiu (che le aveva suggerito di effettuare un provino per il programma), Alessandra Celentano e Luciano Cannito fino al 2012. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il celebre ballerino e fidanzato di Anbeta Toromani: “Se lo sposo si adagia un pò”