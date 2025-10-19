Chi è Francesco il fidanzato di Chiamamifaro | Con lui riesco a essere completamente me stessa

Il fidanzato di Chiamamifaro è un ragazzo di nome Francesco, al quale la cantautrice è legata da diversi anni, dopo la rottura con un altro musicista, Alessandro Belotti. Oggi vedremo la cantante ritornare ad Amici, in onda dalle 14 su Canale 5, dove presenterà il nuovo singolo Foglie, pubblicato lo scorso 10 ottobre. Angelica Gori (vero nome di Chiamamifaro ) nasce a Bergamo nel 2001, è la terzogenita di Cristina Parodi e Giorgio Gori, nonché nipote di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Conseguito il diploma, avvia la carriera musicale, pubblicando nel 2020 il primo singolo, Pasta Rossa che raggiunge in breve tempo il milione di stream complessivi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

