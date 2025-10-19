La moglie di Carmine Recano è Donatella Tipaldi: i due si sono uniti in matrimonio lo scorso anno con una cerimonia tenutasi nel Castello di Acerra. L’attore sarà ospite di Domenica In oggi a partire dalle 14 su Raiuno, dove presenterà la nuova serie Noi Del Rione Sanità. Il Capitano Massimo Esposito di Mare Fuori è convolato a nozze con la compagnia di vita dopo una lunga storia d’amore che aveva portato l’arrivo dei figli Gennaro e Mirea, nati nel 2020 e 2022. L’artista debutta nel mondo del cinema appena diciannovenne, diretto da Aurelio Grimald i nel film Un Giorno Nuovo. Successivamente intraprende un sodalizio con Ferzan Ozpetek recitando ne Le Fate Ignoranti, Mine Vaganti, Un Giorno Perfetto, Napoli Velata, La Dea Fortuna, fino ad arrivare all’ultimo Diamanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Donatella Tipaldi, moglie di Carmine Recano e cosa fa nella vita