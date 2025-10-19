Chi è Claudio Sterpin il presunto amante di Liliana Resinovich
“Dopo la sua scomparsa Liliana Resinovich sarebbe stata cercata da tutti tranne che dal marito, Sebastiano Visintin, “perché sapeva che non sarebbe mai tornata”. Sono le dichiarazioni di Claudio Sterpin, l’86enne che ha sempre affermato di essere stato l’amante della donna, parlando con i giornalisti fuori dal tribunale di Trieste. Iniziata oggi alle 9.35, è ancora in corso l’udienza di incidente probatorio che vede come testimone proprio Sterpin. In mattinata l’ex amante di Resinovich ha risposto alle domande del pubblico ministero Ilaria Iozzi, nel pomeriggio è il turno dei due avvocati di Visintin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
