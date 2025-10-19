Chi è Chiquito il ballerino di Marcella Bella a Ballando con le Stelle

Nato a Santo Domingo il 17 ottobre 1981, con il nome di Yovanny De Jesus Moreta Felis, Chiquito trascorre l’infanzia lontano dai genitori, emigrati in cerca di un futuro migliore. Cresce con i fratelli, aspettando il ritorno della madre dall’Italia e del padre – ufficiale della Marina – che alternava lunghi periodi tra Stati Uniti e Repubblica Dominicana. La sua storia artistica inizia già a cinque anni e a dieci era già professionista; poco dopo vola a New York per perfezionarsi con Eddie Torres, il leggendario “Re del Mambo” che in seguito lo premierà come miglior ballerino caraibico. In più pratica anche la capoeira e coltiva lo studio di vari stili hip hop, arricchendo la sua tecnica con influenze urbane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Chiquito, il ballerino di Marcella Bella a Ballando con le Stelle

