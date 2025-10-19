Cheikh Touré ucciso a 18 anni era stato rapito | la madre non è riuscita a pagare il riscatto

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cheikh Touré è stato vittima di un inganno, il portiere si era recato in Ghana pensando di effettuare un provino invece è stato rapito. La banda criminale ha chiesto il riscatto, ma la madre non è riuscita a trovare la somma. Touré è stato torturato e ucciso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

