Cheikh Touré ucciso a 18 anni era stato rapito | la madre non è riuscita a pagare il riscatto

Cheikh Touré è stato vittima di un inganno, il portiere si era recato in Ghana pensando di effettuare un provino invece è stato rapito. La banda criminale ha chiesto il riscatto, ma la madre non è riuscita a trovare la somma. Touré è stato torturato e ucciso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Capodanno 2026 a Sharm el Sheikh #medilisatour #viaggiare #palermo #sicilia #sharmelsheik #follower #viaggiare - facebook.com Vai su Facebook

Cheikh Touré ucciso a 18 anni, era stato rapito: la madre non è riuscita a pagare il riscatto - Cheikh Touré è stato vittima di un inganno, il portiere si era recato in Ghana pensando di effettuare un provino invece è stato rapito ... Secondo fanpage.it