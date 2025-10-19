Cheesecake senza cottura | il dolce facile e goloso da provare
Cari lettori di MondoUomo.it, oggi vi segnaliamo una ricetta da non perdere: la cheesecake senza cottura, direttamente dalla cucina di MondoDolci.it, il magazine del Gruppo Mondo Media dedicato ai dolci e al lifestyle gastronomico. Questo dolce classico unisce una base croccante di biscotti e burro a una crema soffice di Philadelphia, mascarpone e panna montata, resa stabile e compatta grazie alla gelatina. È una preparazione semplice ma elegante, perfetta da gustare in ogni stagione e ideale sia per cene tra amici sia come dessert da servire in monoporzioni. Il dolce può essere completato con il topping che preferite: frutti rossi, L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
