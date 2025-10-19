Checco Zalone chiude le riprese di Buen Camino | il nuovo film di Gennaro Nunziante a Natale nei cinema
Sono ufficialmente conclusi i lavori sul set del prossimo film con protagonista il comico pugliese, che uscirà durante le festività natalizie. Si sono concluse a Santiago de Compostela le riprese del nuovo film prodotto e interpretato da Checco Zalone, Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante. Il nuovo film uscirà nelle sale il prossimo 25 dicembre. Zalone tornerà sul grande schermo con il suo sesto film e dopo aver diretto in prima persona l'ultimo, Tolo Tolo, ha riaffidato le redini della regia a Nunziante, che aveva diretto i primi quattro lungometraggi. Il messaggio sui social di Checco Zalone Il comico pugliese ha condiviso sui social un messaggio di ringraziamento alla troupe per la fine delle riprese: "Arrivederci, grazie a tutta la fantastica . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
Il film "Sole a Catinelle" con Checco Zalone è stata una pellicola campione di incassi. Una buona parte del film è ambientata e girata in Molise tra Limosano, Petrella, Casacalenda, Provvidenti, Palata, Guardialfiera. - facebook.com Vai su Facebook
Checco Zalone chiude le riprese di Buen Camino: il nuovo film di Gennaro Nunziante a Natale nei cinema - Sono ufficialmente conclusi i lavori sul set del prossimo film con protagonista il comico pugliese, che uscirà durante le festività natalizie. Si legge su movieplayer.it